Adana’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Adana’da, 32 yaşındaki Hıdır Pişgin’in hayatını kaybetmesine yol açan kaza 12 Ağustos’ta, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı’nda gerçekleşti. Hıdır Pişgin, bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalışıyordu. Mesai sonrası motosikletiyle evine dönerken, 61 yaşındaki taksi şoförü Mahsut Çelik, refüjdeki yaya geçidinden dönüş yaparken Pişgin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve Pişgin hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

ŞOFÖRÜN DURUMU VE AĞABEYİN AÇIKLAMALARI

Kazanın hemen ardından kaçan taksi şoförü Mahsut Çelik, bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı net bir şekilde görüldü. Çelik, ifadesinde “Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip, yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım.” dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı. Olay sonrası Hıdır Pişgin’in cenazesi toprağa verildi.

AĞABEYDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Hıdır Pişgin’in ağabeyi İbrahim Pişgin, “Kardeşim her gün kullandığı yol güzergahında, bir taksi şoförünün hatası sonucu katledildi. Bu, bir kaza değil. Cezanın örtbas edilmemesi gerekiyor. Bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın. Güvenlik kamerası görüntüleri de mevcut, her şey ortada. Azami yaya geçitlerinin en-boy oranı 1 metre 20 santimken, neden bu kadar geniş bırakıldığı ve neden önlem alınmadığını merak ediyorum. O noktada daha önce de birçok kaza oldu. Yetkililerin harekete geçmesini ve önlem almasını istiyoruz. Kardeşim, biri kas hastası, iki çocuğu babasız kaldı. Sadece bizim canımız değil, binlerce insanın canı yanabilir.” diyerek yetkililere duyarlılık gösterme çağrısı yaptı.