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Adana’da Motosiklet Kazası, Ölü Ve Yaralı

KAZA ANI VE SONRASI

Adana’da meydana gelen bir trafik kazasında, sulama kanalına düşen elektrikli motosikletin sürücüsü Yakup (22) yaşamını yitirirken, eşi Güllü (21) ve çocukları Muhammet Ayaz Kaya (2) yaralanıyor. Kaza, saat 20.00 sularında Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Yakup Kaya yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle sulama kanalına uçuyor. Olay sonrası yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye yönlendiriliyor.

YARALILAR VE OLAY YERİNDE YAPILAN İŞLEMLER

Kaza yerine ulaşan ekipler, motosikletin üzerinde bulunan anne Güllü ve oğlu Muhammed Ayaz’ı yaralı olarak kurtarıyor. Baba Yakup Kaya’nın ise cansız bedenine ulaşılıyor. Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Yakup Kaya’nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemelerin tamamlanmasının akabinde, Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için gönderiliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

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