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Adana’da motosiklet kazasında ölme

KAZA GÜVENLİĞİNİ TEHLİKE ALTINA ALDI

Adana’da, elektrikli motosikletin kontrolden çıkarak sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki sürücü Yakup Kaya yaşamını yitirdi. Kaya’nın eşi 21 yaşındaki Güllü ve 2 yaşındaki çocukları Muhammet Ayaz yaralar aldı. Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde akşam saat 20.00 sularında gerçekleşti.

SALDIRIYA UĞRAYANLAR YARALANDI

Yakup Kaya’nın kullandığı elektrikli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, motosikletin sürücüsü Harika ile çocuğunu yaralı halde kurtardı. Ancak, baba Yakup Kaya kazada yaşamını yitirdi.

DURUMU İYİLEŞTİRİYOR

Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yakup Kaya’nın cansız bedeni ise kaza alanındaki incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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