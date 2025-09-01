Adana’da Motosiklet-Otomobil Çarpışması Oldu

KOZAN’DA KAZA: İKİ YARALI

Adana’nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde iki kişi yaralandı. Kaza, Karacaoğlan Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, ağabeyine ait 01 AER 685 plakalı motosiklet ile gezen C.K. (15) ve arkadaşı A.E. (15), karşı yönden gelen M.C. yönetimindeki 01 DMJ 95 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü C.K., otomobilin üstüne fırlarken, yolcu konumundaki A.E. yere düşerek yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerinde olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonucunda otomobilin ön camı kırılırken, maddi hasar da meydana geldi. Trafik ekipleri, olayla alakalı incelemelerini başlattı.