Adana’da Motosiklet-Otomobil Çarpışması Oldu

KOZAN’DA KAZA: İKİ YARALI

Adana’nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde iki kişi yaralandı. Kaza, Karacaoğlan Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, ağabeyine ait 01 AER 685 plakalı motosiklet ile gezen C.K. (15) ve arkadaşı A.E. (15), karşı yönden gelen M.C. yönetimindeki 01 DMJ 95 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü C.K., otomobilin üstüne fırlarken, yolcu konumundaki A.E. yere düşerek yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerinde olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonucunda otomobilin ön camı kırılırken, maddi hasar da meydana geldi. Trafik ekipleri, olayla alakalı incelemelerini başlattı.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e Kıralık Verdi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralık olarak transfer etti. Amrabat, önceki sezonda 39 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetmişti.
Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da, alkollü bir sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı, fakat polis tarafından yakalandı. Sürücü, ehliyetini kaybetmenin pişmanlığını yaşayıp, polislere teşekkür etti.

