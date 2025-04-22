Adana’da Motosiklet Sulama Kanalına Düştü. Sürücü Kurtarılamadı, Eşi İyi

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GENÇ

Adana’da bir motosiklet kazası sonucunda 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazada eşi ve 2 yaşındaki oğlu da yaralandı. Kaza Seyhan ilçesinin Karayusuflu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, eşi Güllü Kaya (21) ve çocukları Muhammed Ayaz Kaya (2) ile seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

AİLEYE YARDIM ULAŞTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen suya girerek aileyi sudan çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.