Haberler

Adana’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KOZAN’DA MOTOSİKLET KAZASI

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi’nde meydana geldi. M.O. yönetimindeki 23 HA 214 plakalı otomobil, Yüksel T. idaresindeki 01 AYA 735 plakalı motosikletle çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası bölgeden yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla kazanın olduğu yere geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçı sonrası "Adil bir sonuç oldu." şeklinde değerlendirmede bulundu.
Haberler

Rıdvan Dilmen, Maçta Hamleleri Eleştirdi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirerek teknik taktiği eleştirdi ve 10 kişi kalan rakibe karşı strateji değişikliğinin gerekliliğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.