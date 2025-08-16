Adana’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KOZAN’DA MOTOSİKLET KAZASI

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi’nde meydana geldi. M.O. yönetimindeki 23 HA 214 plakalı otomobil, Yüksel T. idaresindeki 01 AYA 735 plakalı motosikletle çarpıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası bölgeden yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla kazanın olduğu yere geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.