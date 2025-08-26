Haberler

Adana’da Motosikletli Kişi Cam Kırdı

ADANA’DA OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi, park halindeki bir otomobilin camlarına saldırmak amacıyla motosikletle bölgeye geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, oldukça dikkat çekti.

POLİS SİRENİNE KAÇIYOR

Edinilen bilgilere göre, motosikletli şahıs, otomobilin yanına yaklaşarak camlarını kırmaya başladı. Tam o esnada, yolun karşısından geçen polis aracının sirenlerini duyan şüpheli, bu eylemini yarıda bıraktı ve kaçış yoluna gitti. Olay anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

