Haberler

Adana’da Motosikletli Şahıs Darp Edildi

MAHALLELİ YAKALADI

Adana’da, rastgele ateş açan motosikletli bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak önce darp edildi, ardından otomobile bindirilerek polislere teslim edildi. Olay, Seyhan ilçesinin Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz gün, gece saatlerinde mahalleye gelen motosikletli şahıs, silahla rastgele ateş açtı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı ve ateş açan kişi kaçmayı başardı.

OLAYIN DETAYLARI KAMERADA

Mahalledeki vatandaşlar, motosikletli şahsı yakalayarak darp ettikten sonra onu otomobile bindirip polis merkezine götürdü. Öte yandan, bu olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli şahsın ateş açtığı ve sonrasında kaçtığı anlar yer aldı. Bu tür olaylar, güvenlik açısından mahalle sakinlerini düşündürmekte.

ÖNEMLİ

Haberler

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Haberler

Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi. Sürücü kaçtı, fakat daha sonra yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.