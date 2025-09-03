Adana’da Motosikletli Saldırıda İki Yaralı

Olayın Gelişimi

Adana’da motosikletli şüphelilerin bir çay ocağına tabancayla gerçekleştirdiği saldırıda Evren K. ve Mesut E. yaralanıyor. Olay, saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesinin İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Kimliği belirsiz olan şüpheliler, motosikletle caddeye gelerek çay ocağına tabancayla ateş açıyor.

Yaralıların Durumu

Ateş sonucu, çay ocağında oturan Evren K.’nın ayağına, Mesut E.’nin ise eline kurşun isabet ediyor. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğreniliyor.

Polis Çalışmaları

Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını başlatıyor. Bu tür olaylarla mücadele kapsamında, emniyet yetkilileri araştırmalarını sürdürüyor. Motosikletli şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için detaylı incelemeler yapılıyor.