Haberler

Adana’da Motosikletli Şüpheliler Altın Çaldı

OLAY BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞEN SALDIRI

Adana’da meydana gelen bir olayda motosikletle gelen iki şüpheli, kuyumcuda çalışan iki kişiye tabanca ile saldırdı ve yaklaşık 1 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi’nde bulunan Mirzaçelebi Sokak’ta gerçekleşti.

ŞÜPHELİLERİN SALDIRISI VE KAÇIŞI

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, motosiklet ile kuyumcuya gelerek içeri girdi. Ellerindeki tabancalarla çalışanlar olan yabancı uyruklu İ.K. (26) ve A.K. (23) üzerine ateş açtı. İki çalışan bacaklarından vurulduktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu esnada şüpheliler, tezgahtaki ve vitrindeki yaklaşık 1 kilogram altını hızlıca çantaya doldurdu. Ardından motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

