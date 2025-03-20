Adana’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

JANDARMA OPERASYONU DÜZENLEDİ

Adana’da jandarma ekipleri, internet aracılığıyla “Evde Sabun Paketleme” işi ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para alarak yaklaşık 5,5 milyon TL dolandırıcılık yapan bireylere operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalandı ve içlerinden 5’i tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçuna yönelik bir operasyon düzenlendi” açıklamasını yaptı.

DOLANDIRILAN MİKTAR VE ŞÜPHELİLER

Açıklamada, hesaplarında toplamda 5,5 milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin 5’inin tutuklandığı, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca, “Şüpheliler hakkında sosyal medya platformları üzerinden ‘Evde Sabun Paketleme’ ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sırasında çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve bankacılık kredi kartı ele geçirildi” ifadeleri yer aldı.

KURBANLARDAN TALEP EDİLEN PARALAR

Şüphelilerin, evden çalışmak isteyen bireylerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi miktarlar talep ettiği ve bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiaları gündeme geldi. Bu tür dolandırıcılık vakaları, internet üzerinden artan güvenlik sorunları ve sahte iş ilanlarının yaygınlaşması açısından dikkat çekiyor.