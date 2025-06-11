Adana’da Oğlu Tarafından Öldürüldü

SURİYE UYRUKLU BİR BABANIN ÖLDÜRÜLMESİ

Adana’da Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), çalıştığı kebapçıda oğlu Ali B. (24) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Bulaşıkçı olarak görev yapan Zukaa Mahmoud, sabah işe gitmek üzere evden çıktı. Ciğerini temizlerken Ali B. iş yerine geldi ve tezgahtaki bıçağı alarak annesine defalarca saldırdı. Zukaa Mahmoud, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, Ali B. olay yerinden kaçtı.

Çevredeki esnaf, yaşananları fark ederek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine varmasının ardından, Zukaa Mahmoud’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için götürüldü.

ALI B.’NİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, Ali B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Olayın ayrıntıları araştırılıyor ve soruşturma devam ediyor.