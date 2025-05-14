Adana’da Öğrenci Boğulma Tehlikesi Geçirdi

SEYHAN’DA KÜÇÜK ÖĞRENCİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde, bir ana sınıfı öğrencisi, yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçması sonucu ciddi bir boğulma tehlikesi yaşadı. Olay sırasında durumu hemen fark eden öğretmen, zaman kaybetmeden uyguladığı Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı. Bu anlar, sınıf içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖĞRETMENİN HIZLI MÜDAHALESİ CAN KURTARDI

Seyhan ilçesindeki Preveze Anadolu Lisesi’ne ait ana sınıfında meydana gelen olay, küçük bir öğrencinin yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçmasıyla başladı. Öğrencinin yaşadığı sıkıntıyı fark eden sınıf öğretmeni Bakiye Eroğlu, hızlı bir şekilde Heimlich manevrasını uyguladı ve öğrenciyi boğulmaktan kurtardı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, öğretmen Eroğlu’nun sakin ve etkili müdahale ederek öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığını gösteriyor. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.