Adana’da Oğul, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

ADANA’DA KAN DONDURAN CİNAYET

Adana’da bir kişi, kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklayarak hayatına son verdi. Olay sonrasında kaçan katilin tespiti için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Cinayet, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir kebapçıda gerçekleşti.

OĞUL ANNESİNE SALDIRDI

İddialara göre, bulaşıkçı olarak görev yapan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi sabah erken saatlerde iş yerinde bulundu. Kısa bir zaman sonra dükkana gelen oğlu A.B. (24), tezgahtaki bıçağı alarak annesine saldırı düzenledi. Annesini birçok kez bıçaklayan ve boğazını kesen zanlı, dükkandan hızla kaçtı. Olayın seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar doğrultusunda olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zukaa Mahmoud’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yeri üzerinde detaylı bir inceleme yaparken, cinayetin failinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başladı. Anne Mahmoud’un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.