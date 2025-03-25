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Adana’da Okey Masasında Cinayet Şoku

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen olayda, 17 yaşındaki D.G. adlı genç, okey oynayan 2 kişiyi tabanca ile vurdu. Olay, Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi’nde saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. D.G.’nin, Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan’a (35) henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tabanca ile defalarca ateş açtığı bildiriliyor.

KURBANLARIN DURUMU

Saldırı sonrası yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan, kanlar içinde yere yığılırken, D.G. olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Arkadaşları tarafından en yakın özel hastaneye kaldırılan iki adam için yapılan tüm müdahalelere rağmen, Durak ve Savan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 dakikada şüpheliyi yakalamayı başardı. D.G., yakın bir bölgede kıskıvrak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Olayın detayları ve nedenleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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