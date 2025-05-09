Adana’da Okul Önlerinde Denetim Yapıldı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da okul çevrelerinde bulunan uyuşturucu bağımlılarına yönelik yapılan denetimlerde toplam 43 şüpheli yakalandı ve adli işlemler başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen uygulamalar 2-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Bu süreçte, okul önlerinde uygulanacak olan narkotik kontrolleri ile uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 43 kişi gözaltına alındı.

YAKALANANLARDA BİRÇOK UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, toplam 120 gram bonzai, 1.86 gram bonzai ham maddesi, 15.4 gram esrar, 22 adet uyuşturucu hap ve 0.99 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.