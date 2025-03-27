Adana’da Okul Servisi Kaza Yaptı

KORKUNÇ KAZA ADANA’DA MEYDANA GELDİ

Adana’nın Kozan ilçesi, Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak’ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında trajik bir kaza ortaya çıktı. İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru ilerleyen 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm, yanındaki arkadaşının şaka amaçlı itmesiyle zor durumda kaldı.

MINİBÜS ÇARPTI

Şaka sonucu Gazel’e, okuldan hareket eden A.B. (44) kontrolündeki 01 ADL 295 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yazık ki Gazel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini topladı. Servis minibüsünün sürücüsü gözaltına alınarak sorgulanmaya alındı. Gazel’in ailesi, acı haberi aldıktan sonra olay yerine gelerek büyük bir üzüntü yaşadı. Baba Bassen Alsheıkm, yerde cansız yatan kızının elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü. Aile yakınları tarafından sakinleştirilen baba ve aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.