Adana’da Orhan Gündüz Saldırıya Uğradı

ACIL DURUM VE SALDIRI

Adana’da bir dolmuş şoförü olan Orhan Gündüz (47), direksiyon başında seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı ve olayın ardından hayatını kaybetti. Olay, saat 22.30 civarında merkez Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı esnada saldırıya maruz kalarak ağır yaralandı.

SALDIRININ SEBEPLERİ VE GELİŞMELER

Gündüz, vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak dolmuşun kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Saldırgan ise gecenin karanlığında kaçarak izini kaybettirdi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Gündüz, ambulansta hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Yapılan incelemelerde Gündüz’ün saldırıya uğradığı dolmuşta toplam 6 kurşun izi tespit edildi. Cinayet şüphelisini yakalamak amacıyla polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Olayda meydana gelen detaylar, güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü bir süreçte gündemde kalmaya devam ediyor.