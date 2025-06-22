Adana’da Orman Yangını Başladı

ADANA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI TEHLİKESİ

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangın bölgesine birçok yangın söndürme ekibi yönlendirildi. İmamoğlu ilçesi Kızılheyik mevkisinde saat 10.00 sularında yangın başladı. Alevleri görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi gönderildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangına müdahaleye giden bir arazözün devrilmesi sonucunda araçtaki 2 kişi hafif yaralanmış durumda. Yangına müdahaleye yönelik çalışmalar devam ediyor.