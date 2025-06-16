Adana’da Orman Yangını Çıktı. Ekipler Müdahale Ediyor

ADANA’DA ORMAN YANGINI MÜDAHELESİ

Feke ilçesi sınırlarında orman yangını meydana geldi ve olay yerine havadan müdahale yapılıyor. Yangın, Çandırlar Mahallesi Bekirhacılı Daşlıgedik bölgesindeki ormanlık alanda başladı. Yangını gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER

Feke Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, bölgeye çok sayıda arasöz ve yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Yangın söndürme helikopterinin bölgeye ulaşarak yangına müdahale etmeye başladığı bildiriliyor. Ekiplerin mücadele çalışmaları devam ediyor.