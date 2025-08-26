Haberler

Adana’da Orman Yangını Çıktı, Mücadele Başladı

ADANA’DA ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Güzpınarı mahallesinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangının dumanlarını gören vatandaşlar durumu hemen Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye hem havadan hem de karadan çok sayıda ekip yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangın söndürme helikopterleri kısa süre içinde bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından zorlu arazi koşullarına rağmen karadan ekipler de alevlere ulaşmayı başardı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir çaba gösterdiği bildiriliyor.

Zabıta Ekipleri Denetimler Gerçekleştirdi

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, otobüs terminali ve marketlerde denetim yaptı. Dilencilik önlemleri alırken, marketlerin hijyen ve ruhsat durumlarını kontrol etti.
Darren Aronofsky’nin “Suçüstü” Yılında Vizyona Girecek

'Suçüstü' filmi, New York'un karanlık sokaklarında Hank Thompson'un gangsterlerle dolu bir maceraya atılışını ele alıyor. Basın gösteriminde eleştirmenler, mizah ve şiddeti ustaca harmanladığını vurguladı.

