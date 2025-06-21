Adana’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, İmamoğlu Orman İşletme Şefliği sorumluluğunda bulunan Üçtepe Mahallesi’nin Elifçeler mevkiinde meydana geldi.

HIZLI MÜDAHALE YANGINI ENGELLEDİ

Gece yarısı, aynı bölgede 4 farklı noktada çıkan yangına çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgeye hızlı bir şekilde ulaşarak müdahale etmesi, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

İNCELME BAŞLATILDI

Söndürülen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bu olay, ormanların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.