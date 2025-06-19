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Adana’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Fadıl Mahallesi’ndeki ormanlık alanda nedeni henüz tespit edilmeyen bir yangın patlak verdi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızlı bir şekilde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 12 helikopter sevk edildi.

MÜDAHALE EKİPLERİ ARAÇLARLA DESTEK VERDİ

Adana Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA), yangına karşı yürütülen çalışmalara destek verdi. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, alevler kontrol altına alındı. Ayrıca, yangının sebebine dair yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

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