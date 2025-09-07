Adana’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Turunçlu Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda, henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. İhbarın ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve uçak gönderildi. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü başarılı müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları hala sürüyor. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için gerekli önlemleri alıyor. Yangının nedeni ile ilgili incelemelerin yapılması bekleniyor.