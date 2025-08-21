Adana’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahaleler yapılmaya başlandı. Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.30 civarında başladı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunanların durumu bildirmesiyle birlikte, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan 3 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 20 ekip yangına müdahale ediyor.