Adana’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahaleler yapılmaya başlandı. Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.30 civarında başladı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunanların durumu bildirmesiyle birlikte, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan 3 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 20 ekip yangına müdahale ediyor.

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

