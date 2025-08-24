Haberler

Adana’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisinde ortaya çıkan yangının nedeni henüz belli değil.

EĞİTİM VE MÜDAHALE GÜCÜ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 80 personel, 5 söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
Haberler

MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.