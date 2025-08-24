Adana’da Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisinde ortaya çıkan yangının nedeni henüz belli değil.

EĞİTİM VE MÜDAHALE GÜCÜ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 80 personel, 5 söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.