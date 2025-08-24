Haberler

Adana’da Orman Yangını Kontrol Edildi

YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen orman yangını, kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkiinde saat 14.04’te yangın ihbarı yapıldıktan sonra, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 14.15’te hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

MÜDAHALE EKİBİ GÜÇLÜYDÜ

Yangına, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 hava aracı ve 80 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma ekipleri analiz başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Malkara’da Araç Takla Attı, Yaralı

Malkara'da bir otomobil refüje çarparak takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yolcusu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.
Haberler

Malatya’da Traktör Devrildi, İki Yaralı

Malatya'nın Dursunlu Mahallesi'nde bir traktör devrildi, kazada sürücü ve yolcusu yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.