Adana’da Orman Yangını Kontrol Edildi

YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Karaisalı ilçesinde meydana gelen orman yangını, kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkiinde saat 14.04’te yangın ihbarı yapıldıktan sonra, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 14.15’te hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

MÜDAHALE EKİBİ GÜÇLÜYDÜ

Yangına, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 hava aracı ve 80 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak jandarma ekipleri analiz başlattı.