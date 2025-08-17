Adana’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alanda bir yangın meydana geldi. Üçtepe Mahallesi’nde çıkan bu yangına acil müdahale yapılıyor. Yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 söndürme uçağı, 6 helikopter, 23 arazöz, 11 su ikmal aracı ve iş makineleri ile toplamda 182 personel bölgeye yönlendirildi.

ÖNLEMLER ALINDI

Ekipler, alevlerin Elifçeler mevkisindeki yerleşim alanına ulaşmaması için gerekli önlemleri alıyor. Yangının müdahale sürecinde dumandan etkilenen 3 işçiye, bölgedeki 112 Acil Sağlık ekipleri yardım ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ŞÜPHELİ DURUMDA İNCELEMELER BAŞLATILDI

İlk incelemelere göre, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu nedenle jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı bir çalışma başlatmış durumda.