Adana’da Orman Yangınına Müdahele Ediliyor

YANGINA MÜDAHALE BAŞLADI

Adana’nın Feke ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Güzpınarı Mahallesi’ndeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, söndürme helikopteri ve arazözler hızlı bir şekilde yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.