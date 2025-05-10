Adana’da Orman Yangınları Kontrol Altında

İKİ NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’da, sık ormanlık alanların bulunduğu iki ayrı bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Pozantı ilçesindeki Çamalan mevkiinde ve Çukurova ilçesinde gerçekleşti.

ÇEVREDEKİLER DURUMU BİLDİRDİ

Yangının nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi. Yangınları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangınlar büyümeden müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangınların çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı da ifade edildi.