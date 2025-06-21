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Adana’da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın, karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisinde, 4 farklı noktada henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın başladı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın haberinin alınmasının ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz gönderildi. Ekiplerin karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

SOOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, olası yeniden yangın çıkışını önlemek amacıyla yoğun bir çaba harcıyor.

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