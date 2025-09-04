Adana’da Oto Tamircisinde Uyuşturucu Bulundu

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir oto tamirhanesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 1 kilo 580 gram esrar ve 619 gram kokain ele geçirildi. Bu süreçte, bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi’ndeki tamirhaneye kapsamlı bir baskın düzenledi.

DEPODA GİZLİ UYUŞTURUCU BULUNTULARI

Operasyon sırasında iş yerinde gerçekleştiren incelemelerde, buzdolabı, çekyat ve çantalarda gizlenmiş şekilde toplam 1 kilo 580 gram esrar ve 619 gram kokain bulundu. Ayrıca, işlem sırasında 3 hassas terazi de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.Ü. (24), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

POLİS KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Operasyon anı, polis kamerası tarafından kaydedildi. Bu tür faaliyetlerin uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yere sahip olduğu vurgulanıyor.