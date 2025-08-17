Adana’da Otomobil Çarpışmasında İki Yaralı

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Tufanlı Mahallesi’nde, Doğan D. ve Mehmet A. yönetimindeki plakaları henüz öğrenilemeyen otomobillerin çarpışmasıyla kaza gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, şarampole devrilerek durdu.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından, kazanın bildirimi yapılmasıyla birlikte 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine hızlıca ulaştı. Yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.