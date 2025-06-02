Adana’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

KAZA ANINDA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Adana’da, sürücüsünün direksiyonunu kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bir uçuruma yuvarlandı. Gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde gerçekleşen kazada, yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaklaşık 30 metrelik bir uçuruma düştü. Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 7 kişiden 4’ü, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Yaralanan 3 kişi ise itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden alındı. Yaralı üç kişi, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.