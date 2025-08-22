Haberler

Adana’da Otomobilin Çarpmasıyla Genç Kız Hayatını Kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Adana’da, telefonuna bakarak yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza, 25 Mart tarihinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ndeki Erguvan Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 26 yaşındaki Sevinç Soydaş, Erguvan Caddesi’nde yürürken elindeki telefona odaklanarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada, sürücü Ali Yahya Ç.’nin kullandığı otomobil, genç kıza çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Sevinç Soydaş ağır yaralandı ve kaza anları da saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kız, yaşadığı travmalar sonucu tedavi süreci içinde 5 ay boyunca mücadele etti. Ne yazık ki, dün gece hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sevinç Soydaş’ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Bu talihsiz olay, yol güvenliği ve dikkatli olmanın önemine bir kez daha vurgu yaptı.

ÖNEMLİ

