Haberler

Adana’da Otoyol Denetimleri Gerçekleşti

JANDARMA DENETİMİ

Adana’da jandarma timleri, otoyolda şerit ihlali yapan tır ve kamyonlara idari para cezası uyguluyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri Adana Pozantı- Mersin Tarsus otoyolu Tekir mevkiinde 1-5 Eylül tarihleri arasında kapsamlı bir denetim süreci yürüttü.

DRON DESTEKLİ DENETİM

Ekiplerin, sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği dron destekli denetimlerde birçok sürücü durduruldu. Şerit ihlali yaptığı belirlenen tır ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulanırken, otoyol jandarması denetimlerine devam ettiğini bildirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Valilik Binası'nın açılış etkinliğine iştirak etti.
Haberler

Diyarbakırspor, Hüseyin Özcan’la Anlaştı

Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Lig için yeni teknik direktörü Hüseyin Özcan ile sözleşme imzaladı. Kulüp, şampiyonluk hedeflerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.