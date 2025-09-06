Adana’da Otoyol Denetimleri Gerçekleşti

JANDARMA DENETİMİ

Adana’da jandarma timleri, otoyolda şerit ihlali yapan tır ve kamyonlara idari para cezası uyguluyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri Adana Pozantı- Mersin Tarsus otoyolu Tekir mevkiinde 1-5 Eylül tarihleri arasında kapsamlı bir denetim süreci yürüttü.

DRON DESTEKLİ DENETİM

Ekiplerin, sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği dron destekli denetimlerde birçok sürücü durduruldu. Şerit ihlali yaptığı belirlenen tır ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulanırken, otoyol jandarması denetimlerine devam ettiğini bildirdi.