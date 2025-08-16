Adana’da Park Halindeki Araç Yandı

ADANA’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Yeşiloba Mahallesi’ndeki 46191 Sokak’ta park halindeki hafif ticari araç alev aldı. Araçtaki yangının sebebi henüz bilinmiyor. Araçtan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye iletti.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içerisinde söndürüyor. Ancak, yangın sonucunda hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırılması için çalışmalar sürüyor.