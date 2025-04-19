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Adana’da Park Halindeki Araçlara Zarar Verildi

ADANA’DA BİR KİŞİ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA SALDIRDI

Adana’da bir birey, park etmiş araçlara tekme ve yumruk atarak zarar veriyor. Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıyor.

ALKOLLÜ ŞAHIS PARKTAKİ ARAÇLARA SALDIRDI

Dün akşam saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs, pantolonundaki kemeri çıkararak park halindeki araçlara saldırmaya başladı. Tekme ve yumruklarla araçlara vuran şahıs, ardından koşarak bir otomobilin üzerine çıkıp tavanda zıpladı.

TUHAF HAREKETLER YAPIYOR VE KAÇIYOR

Zıpladıktan sonra kayarak bagaj kapağının üzerine düşen şahıs, elindeki kemerle otomobile vurmaya devam etti. Ardından garip hareketlerle bölgeden uzaklaştı. O anlar, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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