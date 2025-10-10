Adana’da Pastaneye Bombalı Saldırıyla İlgili 4 Tutuklama

Adana’da bir pastaneye el bombası atan Ö.G. (16) için azmettirdiği belirlenen Kadir Kurt (18), Sezer Sayğı (42) ve Abdullah Ünal (54) yakalandı. Dört şüphelinin tutuklandığı olayda, iş yeri sahibi Z.Ö.’nün kuzeninin borcu bulunduğu ve bu nedenle Sezer Sayğı’nın saldırıyı yaptırdığı iddia edildi. Saldırının borçların tahsil edilmesi amacıyla gözdağı vermek için gerçekleştirildiği öne sürüldü.

OLAY MEYDANA GELDİ

Olay, 5 Ekim tarihinde saat 23.00 sularında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Mavi Bulvar üzerindeki pastanede vuku buldu. Müşterilerin bulunduğu esnada Z.Ö.’ye ait pastaneye bir kişi el bombası attı. Söz konusu olay, büyük bir panik yarattı fakat el bombasının piminin çekilmediği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli Ö.G.’yi eşkaline göre kaçarken yakaladı. Ö.G’nin el bombası attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

AZMETTİRİCİLER BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışmaları sürdürerek 470 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi ve saldırının azmettiricilerinin Kadir Kurt, Sezer Sayğı ve Abdullah Ünal olduğunu ortaya çıkardı. Z.Ö.’nün kuzeninin borcunun bulunması sebebiyle saldırı gerçekleştirildiği ve borçların ödenmesi maksadıyla bir tehdit unsuru yaratıldığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyon sonucu üç kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli mahkemece tutuklandı.

