Adana’da Pastaneye El Bombası Atan Şüpheli Yakalandı

GECE SAATİNDEKİ ŞÜPHELİ SALDIRI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, müşterilerin olduğu bir pastaneye pimi çekilmemiş bir el bombası atan şüpheli, kısa sürede yakalanıyor. Olay, saat 21.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’da gerçekleşiyor. Pastanede bulunan müşteriler aniden bir panik yaşıyor, ancak yapılan incelemede el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşılıyor.

MÜŞTERİLERİN YARDIM ÇAĞRISI

Pastane sahibi, durumu hemen yetkililere bildiriyor ve bölgeye polis ekipleri sevk ediliyor. Şüphelinin eşkali belirlendikten sonra, kaçmaya çalışmadan polis tarafından yakalanıyor. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği açıklanmıyor ve emniyete götürülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Olayın yaşandığı bulvar, polis tarafından tek yönlü trafiğe kapatılıyor. Geniş güvenlik önlemleri altında el bombası yerinden alınıyor ve kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra, yol yeniden ulaşıma açılıyor. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.