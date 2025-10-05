Adana’da Pastaneye El Bombası Atıldı

BOMBALI SALDIRI PANİK YARATTI

Adana’da bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan kişi, büyük korkuya neden oldu. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 16 yaşındaki Ö.G., müşterilerin bulunduğu pastaneye el bombası attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu durum, pastanede bulunan insanlar arasında paniğe yol açtı.

GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayı öğrenen güvenlik güçleri derhal harekete geçti. Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. El bombası, incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Kısa süre içerisinde yakalanan Ö.G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü by ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.