Adana’da Patates Hasadı Başladı, Fiyatlar 22-24 Lira

ADANA’DA PATATES HASADI BAŞLADI

Adana’da Türkiye’nin en erken hasat edilen patatesleri için hasat süreci başladı. Zirai don nedeniyle verim kaybı oluşmasıyla birlikte fiyatlar tarlada kilogram başına 22-24 lira aralığında alıcı buluyor. Adana, ülkenin en önemli tarım bölgelerinden biri olarak, erkenci patatesin bu yılki hasadına ev sahipliği yapıyor. Sabah erken saatlerden itibaren tarlaya gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkarılan patatesleri özenle temizleyip, selelere yerleştiriyor. Bu patatesler, Türkiye’nin farklı yerlerine ulaştırılmak üzere kasalara ve çuvallara konarak kamyonlarla satış noktalarına gönderiliyor.

ZİRAİ DON VERİMİ DÜŞÜRDÜ

Kentte, 70 bin dönüm alan üzerine ekili patateste, özellikle Şubat ayındaki zirai don nedeniyle verim kaybı yaşanıyor. Önceki yıllarda ortalama 4 ton verim alınan patatesten bu yıl bazı tarlalarda 2 ton, bazılarında ise 2,5 ton verim bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada, bu sezonda kent genelinde 165 bin ton rekolte hedeflendiği bildirildi. Hasat sırasında büyük boy patatesin kilogram fiyatı 22-24 lira, orta boy patatesin 16 lira, en küçük boy patatesin ise 8 lira olarak belirleniyor. Sonuç olarak, hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatların ilerleyen günlerde biraz daha düşmesi bekleniyor.

ESKİ PATATESLER ARAŞTIRILMAKTA

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yeni hasat edilen patateslerin yurt içinde dağıtılmasının ardından, “Eski patateslerin bir kısmı Azerbaycan’a gönderiliyor.” diyerek eski ürünlerin de değerlendirilmekte olduğunu belirtiyor. Yurt içindeki patates ihtiyacı tamamlandığında “Patates yurt dışına da gönderilecek.” diyerek bu durumu da etkileyici kılıyor. Adana’da mevcut durumda 70 bin dönüme yakın patates ekili. Ancak, bu yıl yaşanan dondan ötürü rekoltenin %50 oranında düştüğü aktarılıyor.

DÖNÜMÜN MALİYETİ 45 BİN LİRA

Doğan, konuşmasına devam ederek, “Patatesin dönüme maliyeti 45 bin lira.” sözleriyle çiftçilerin zorluklarına dikkat çekiyor. Bu maliyetleri kurtarmanın ancak bu yıl sağlanacak verimle mümkün olabileceğini ifade eden Doğan, “Dönüm başına 488 lira destek var.” açıklamasında bulunarak, çiftçilerin yaşadığı zorlukları gündeme getiriyor.

XENİ BİR DURUM YARATMAK İÇİN ÇALIŞILIYOR

Adana ve Hatay bölgelerindeki 11 bin dönüm alanda patates ekimi yapan üretici Ali Osman Koyun, maliyetlerin yüksek olmasıyla beraber halkın fazla ödeme yapmamasını temenni ederek, “Şuanda maliyetler konusunda zorlanıyoruz.” diyor. Fiyatların düşmemesi durumunda çiftçilerin ancak maliyetlerini kurtarabileceğini belirten Koyun, bu yıl Patates fiyatlarının uygun seviyelerde olmasını bekliyor.