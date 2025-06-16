Adana’da Pikap Devrildi, Üç Kayıp

ADANA’DA TRAFİK KAZASI VE YAŞANANLAR

Adana’da bir pikabın sulama kanalına devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden baba Metin Yıldırım ve kızları Aylin ile Selin Yıldırım, Mersin’de yan yana toprağa verildi. 42 yaşındaki Metin Yıldırım’ın, iki ay önce vefat eden babasının kabrini, Babalar Günü’nde çocuklarıyla ziyaret ettiği ve yanında getirdiği gömleği mezarına bıraktığı öğrenildi. Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu sınırlarında dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Mersin’in Tarsus ilçesinden dönen Metin Yıldırım ve kızları, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası pikapları ile yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. Olayı gören vatandaşlar, hemen yardıma koştu ve baba ile kızlarının cansız bedenlerini sudan çıkardı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerini yaptıktan sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenazeler yakınları tarafından alınarak, defin için Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli’ye getirildi. Kefeli Mezarlığı’nda baba Metin ve iki kızının cenaze namazları kılındıktan sonra yan yana geçirilen naaşlar, aynı mezara defnedildi. Metin Yıldırım’ın babası Süleyman Yıldırım’ın da iki ay önce vefat ettiği ve mezarının aynı yerde bulunduğu aktarıldı.

BABALAR GÜNÜ ZİYARETİ VE KAZA

Olayın Babalar Günü’nde meydana geldiği, Metin Yıldırım’ın çocuklarıyla birlikte babasının mezarını ziyaret ettiğini ve buraya seyahati sırasında hediye gömlek getirdiğini belirten mahalle sakinleri, kazanın, ziyaretin ardından dönerken yaşandığını ifade etti. Kübra Dokuz isimli bir mahalle sakini, Metin’in, çocuklarıyla birlikte mezara geldiğini ve ardından kazanın gerçekleştiğini söyledi. Diğer bir yöre sakini Alaattin Aydoğan ise, Yıldırım ailesinin mezarlık ziyareti sonrasında Mürseloğlu köyü civarında kazaya maruz kaldıklarını aktardı.