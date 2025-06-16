Adana’da Pikap Sulama Kanalına Devrildi

BABA VE İKİ KIZI GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana’da gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden baba Metin Yıldırım ve iki kızı, Mersin’de yan yana toprağa verildi. Metin Yıldırım’ın, iki ay önce vefat eden babasının kabrini, Babalar Günü’nde kızlarıyla ziyaret ettiği anlara ait görüntülerin ortaya çıkması, durumu daha da üzücü hale getirdi. Olay, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mürseloğlu mahallelerinde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Metin ve 8 yaşındaki kızı Aylin ile 6 yaşındaki kızı Selin’in bulunduğu pikap, Mersin’den Tarsus ilçesine dönerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve sulama kanalına devrildi. Olayı gören çevredekiler hızlıca yardıma koştu. Baba ve iki kızının cansız bedenleri, vatandaşlar tarafından sulama kanalından çıkarıldı. Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bugün Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazeler, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Metin Yıldırım’ın iki ay önce vefat eden babasının mezarını ziyaret ettiği ve bu anları cep telefonu ile kaydettiği görüntüler dikkat çekti.

Görüntülerde Metin Yıldırım, kızı Aylin ve Selin’e mezarlıkta diğer yakınlarını anlatarak, “Hayatta bir gerçek vardır ya benim kızlarımın gerçeği görmesi lazım. Bugün Babalar Günü bir de. Herkese Allah rahmet eylesin” demekte. Ayrıca, dedelerinin kabrine bir avuç toprak alarak, “Eninde sonunda geleceğimiz nokta” ifadelerini kullanması, izleyenleri hüzne boğdu. Bu anlar, ailenin yaşadığı acının derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.