Adana’da Polis, Kurban Satıcılarını Uyardı

POLİS UYARILARINI YAPTI

Adana’da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi polis, kurban satıcılarını dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında uyardı. Bu kapsamda, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarını ziyaret ederek hem esnafı hem de vatandaşları bilgilendirdi. Polis özellikle sahte paranın nasıl tespit edileceği konusunda detaylı açıklamalar yaptı.

KURBAN SATILARINDAN DOLAYI YAŞANAN SORUNLAR

Bazı kurban satıcıları, geçmişte sahte para sorunuyla karşılaştıklarını ve hayvanlarının çalındığını belirtti. Kurban satıcısı Musa Atilla, “Daha önce bizim başımıza böyle bir olay geldi. Polislerin bize sahte parayı anlatması çok yerinde oldu. Artık paranın sahte mi gerçek mi olduğunu anlayabileceğiz” şeklinde konuştu. Diğer bir kurban satıcısı Fırat Gölkuşu, daha önce birçok kez koyunlarının çalındığını ifade ederek, “Ama artık bunlara inanmıyoruz. Kurbanı alan gitmeden diğer kardeşlerimize soruyoruz. Polis de bugün gelip bizi sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi. Bizim için çok iyi oldu. Bilmediğimiz bir çok şeyi öğrendik” diye ekledi.