Adana’da Polise Bıçakla Saldıran E.D. Yakalandı

E.D.’NİN SİLAHLI SALDIRISI

Adana’da polislere bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D.’nin etkisiz hale getirilişine dair cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu kayıtlar, E.D.’nin silahla ateş eden bir polis memurundan sekerek kaçmaya çalıştığı anları ve hemen sonrasında gözaltına alındığı anları içeriyor.

KAMERALARA YANSIDILAR

Görüntüler, E.D.’nin saldırgan hareketleri ve ardından yaşanan gergin anları gözler önüne seriyor. Polisin müdahalesi ve E.D.’nin etkisiz hale getirilmesi olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Bu anların, olayın ciddiyetini ve polislerin sergilediği mücadeleyi ortaya koyması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.