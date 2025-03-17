Adana’da Psikolojisi Bozuk Genç Araç Yaktı

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da bir genç, telefonla yaptığı görüşmede psikolojik sorunlarını dile getirerek, ardından annesine ait otomobili ateşe verdi. Olay, Seyhan ilçesinin Sümer Mahallesi’nde gerçekleşti. 21 yaşındaki A.T.Ö., 46 yaşındaki annesi Ş.Ö. ile konuşurken “Psikolojim bozuk” ifadesini kullanarak görüşmeyi sonlandırdı. Bir süre sonra A.T.Ö., eve gelerek annesine ait aracı kundakladı.

İNCELEME VE YAKALAMA

Otomobilin alev alması sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yapılan incelemelerde aracın benzinle ateşe verildiği ortaya çıktı ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.T.Ö.’yü tespit ederek gözaltına aldı. A.T.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.