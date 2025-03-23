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Adana’da Ramazan’da Kebap Keyfi

RAMAZAN AYINDA KEBAPÇILARA YOĞUN İLGİ

Adanalılar, on bir ayın sultanı Ramazan ayında kebapçılara büyük bir ilgi gösteriyor. Ramazan’da oruçlarını tescilli ‘Adana kebap’ ile açan Adanalılar, esnafın işlerinin de hareketlenmesine katkı sağlıyor. İftar saatinde kebapçılar dolup taşarken, Ramazan ile birlikte esnafın da yüzü gülüyor. Kebapçı Yaşar Aydın, “İşlerimiz çok şükür iyiydi ama Ramazan ayında daha iyi oldu. Ramazan berekettir. Ramazan’da esnafın yüzü gülüyor. O yüzden mutlu oluyoruz. Bir kişilik 170 gram kebap bizde 355 TL. Biz menü yapmıyoruz. Menü yapıp bu 5 liradır, 10 liraya vereyim yok. Ramazan’dan önce fiyatımız neyse Ramazan’da da aynı fiyat” diyerek, fiyatlandırma politikalarını da aktarıyor.

İFTARDA KEBAP KEYFİ

Kebap yemeye gelen Gürkan Çetin, “Adana’ya arada bir geliyorum, yemeklerini beğeniyordum. Bugün iftarı yapmak burada nasip oldu. Denemeyen kim varsa iftarda kebapçıya gelmeli, muhteşem” ifadeleriyle kebap tadımını öneriyor.

İSTANBUL’DAN GELENLER DE YORUMLARINI PAYLAŞIYOR

İstanbul’dan gelen Güllü Yılmaz ise, “İstanbul’dan geldim ve buranın kültürünü biliyorum. Buradaki kebabın İstanbul ile alakası yok. Adana’ya geldiğim zaman mutlaka kebap yiyorum. Herkese tavsiye ederim” diyerek, Adana’daki kebapların eşsiz olduğunu vurguluyor. Efe Yiğit ve Aynur Aksoy ise kebapçıda iftar yapmaktan memnun olduklarını belirtiyor.

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