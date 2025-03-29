Adana’da Sahte Hoca Denetimleri Yapıldı

ADANA’DA MEZARLIKTA DENETİM YAPILDI

Adana’da Ramazan Bayramı arifesinde polis ekipleri mezarlıkta “sahte hoca” avı yaptı. Cami imamıyla birlikte çalışan ekipler, mezarlıkta kafasına takke takan ve eline Kur’an-ı Kerim alarak dua edenleri tek tek durdurup kontrol etti. Ramazan Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta yoğunluk oluştu. Mezar başında dua okuyarak para kazanmayı hedefleyen sahte hocaların önüne geçmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

DENETİMLER YAPILDI

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Kafasında takke ve elinde Kur’an-ı Kerim olan kişiler tek tek durdurularak önce dua, ardından da Yasin Suresi okutuldu. Bu süreçte, toplum destekli polislik ekipleri, mezarlığa gelen vatandaşlara broşür dağıtarak sahte hocalara karşı dikkatli olmalarını vurguladı.

VATANDAŞLARDAN YORUMLAR

Bir vatandaş, “Sahte hocalar eskiden burada hep dolaşıyordu; şu anda çok denk gelmedik ama daha önceden sıkça rastlıyorduk. Denetimler iyi oluyor” diyerek denetimlerin önemine değindi. Mezar başında dua eden Ahmet Tekin ise, “Duanın sahtekarlığını da yapıyorlar. Ancak duanın sahtekarlığı olmaz. Bu sahte hocalar insanların duygularını sömürüyor. Geçen gün bir tanesini gördüm ve öyle kötü okuyordu ki mezarlıktan kovdum” dedi. Bir başka dua eden kişi, “Ben Kur’an-ı Kerim’i ezberden okumuyorum. Bakarak okuyorum, ezberden okunur mu?” ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmazken, ekiplerin denetimlerine devam edeceği bildirildi.