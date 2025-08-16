Adana’da Saka Kuşları Ele Geçirildi

Haberler

ADANA EMNİYETİ YASAKLI SAKA KUŞLARINI ELE GEÇİRDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Seyhan ilçesindeki Kavaklı Mahallesi’nde yasaklı olan saka kuşlarının beslenmesi ile ilgili gelen ihbara yanıt verdi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, belirtilen adreste yaptıkları inceleme sırasında 21 saka kuşu buldu. Kuşları besleyen yabancı uyruklu ev sahibi Ahmet B. hakkında Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı davranmaktan dolayı 151 bin 200 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Yapılan detaylı incelemenin ardından ele geçirilen saka kuşları doğaya salındı.

